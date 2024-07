Rebeca Andrade registra salto novo antes das Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 começam, oficialmente, nesta sexta-feira (26), e a brasileira Rebeca Andrade pode entrar para a história da ginástica artística durante a competição.

Nesta quinta-feira (25), a ginasta registrou um novo salto no código de pontuação dos Jogos Olímpicos e, com isso, pode ter o movimento batizado com seu sobrenome, caso o complete. Rebeca Andrade submeteu o Pirueta Yurchenko Tripla (Yurchenko Triple Twist em inglês), algo que nunca foi feito antes nas Olimpíadas.

A Pirueta Yurchenko é o movimento criado por Natalia Yurchenko, em que a ginasta entra de costas no aparelho após um rodande e uma volta completa no chão. Ninguém nunca conseguiu executá-lo com três voltas no ar antes de cair em pé no solo.

O Pirueta Yurchenko Tripla tem uma nota base de 6.0, que seria a maior da carreira de Rebeca. Caso ela consiga, o movimento será batizado como 'Andrade'.

