Sonora recebe Festival de Praia neste fim de semana; veja cronograma

A partir deste sábado (27), o município de Sonora recebe o Festival de Praia, com oficinas de beach tennis, futevôlei, vôlei de praia e diversas atividades de lazer, no Balneário do Sol. As atividades seguem até domingo (28), com entrada gratuita.

O espaço contará também com uma área de lazer com pinturas faciais, brinquedos infláveis e brinquedoteca. Durante o evento a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul lançará o projeto de lazer “Intergeracionalidade”, que visa ofertar atividades para pessoas idosas, incluindo jogos de mesa, malha e bocha.

Organizado pela Fundesporte e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a próxima edição do Festival de Praia será em Bonito, de 28 a 29 de setembro e, depois, em Coxim, entre 12 a 13 de outubro.

