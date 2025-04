Casa Branca confirma tarifas de 104% contra a China

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou ao canal de notícias Fox News, no início da tarde desta terça-feira (8), que os Estados Unidos começarão a cobrar as tarifas de 104% contra a China a partir desta quarta-feira (9).

A medida irá entrar em vigor após a China não desistir da retaliação aos Estados Unidos dentro do prazo estabelecido por Donald Trump, que venceu na às 13h desta terça-feira. O presidente dos EUA havia dito em rede social que estava esperando uma ligação da China para discutir as tarifas, o que não aconteceu.

Na madrugada, a China havia dito que está pronta para seguir retaliando os aumentos tarifários, mas lembrou que "em uma guerra comercial, não há vencedores".

