Seguindo orientação da CBF, Estaduais Sub-15 e Sub-17 terão time misto

Seguindo regulamentação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), editada e assinada no dia 8 de março de 2023, os Campeonatos Sul-Mato-Grossenses Sub-15, que começa no dia 3 de agosto, e o Sub-17, com início para o dia 17, terão opção de time misto.

A FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) espera que, aproximadamente, 1,2 mil atletas participem da disputa e, como aconteceu no Sub-13 deste ano, as equipes poderão contar com meninas no elenco.

Levando a decisão ao pé da letra a regulamentação permite atletas mulheres façam parte de equipes masculinas, bem como que equipes exclusivamente femininas participem de competições masculinas, a critério de cada entidade organizadora.

Na categoria Sub-15 o Estadual tem 21 clubes confirmados, divididos em grupos regionalizados. Na última edição o Náutico, de Campo Grande, levantou o troféu.

Com 24 clubes na disputa, o Estadual Sub-17 também foi dividido em grupos regionalizados. Em 2023 o título ficou com o Costa Rica, que representou o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil da categoria.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também