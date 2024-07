Ciclista belga detona qualidade de percurso das Olimpíadas

Um dos favoritos na prova de contrarrelógio do ciclismo de estrada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o belga Remco Evenepoel não escondeu seu descontentamento após fazer o reconhecimento do percurso de 32,4km, que começa na Esplanada dos Inválidos e termina na Ponte Alexandre III.

“Estradas de m3rd4. Não é agradável. A superfície da estrada é ruim e isso pode ser um problema. Infelizmente, os primeiros e últimos cinco quilômetros não são os melhores. Há muitos buracos no asfalto, por isso não é bom andar com uma bicicleta de contrarrelógio”, disse em entrevista ao jornal belga RTBF.

Evenepoel amenizou e apontou que, no restante do percurso, a estrada é plana e acredita que será uma prova muito veloz. A previsão de chuva para o dia da prova, porém, se torna outro problema na opinião do belga. “A chuva será o maior perigo. Alguns ciclistas correrão riscos nas curvas e isso às vezes pode render algumas batidas”, afirmou.

A prova contrarrelógio será disputada no próximo sábado (27), programado para 8h30 (horário de Mato Grosso do Sul) a masculina, e 10h30 a feminina. O Brasil não terá representantes nestas categorias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também