Zico é assaltado em Paris e tem prejuízo de R$ 1,2 milhão

Embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos 2024, Zico está em Paris e foi assaltado na capital francesa na noite da última quinta-feira (26).

O ídolo do Flamengo teve um prejuízo milionário ao ter uma mala roubada na entrada do hotel. Através das redes sociais, o ex-jogador publicou uma nota de esclarecimento para tranquilizar os fãs.

Zico estava em frente ao hotel onde está hospedado, do 19º distrito de Paris, junto com sua esposa, Sandra Carvalho de Sá, saindo do carro de uma empresa de transporte. A suspeita é que os ladrões agiram em dupla - enquanto um distraía o casal e o motorista, o outro abriu o carro e levou a mala embora -.

Os itens roubados somam cerca de 200 mil euros, o equivalente a R$ 1,2 milhão. No montante estão incluídos um relógio Rolex, uma joia cravejada de diamantes e notas de euro e de dólar.

Zico classificou o roubo como "infortúnio" e afirmou que a família está se "recuperando do choque". O ex- jogador valorizou a saúde e a vida na legenda da foto publicada ao lado da esposa.

