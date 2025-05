JD1TV: Aluno e professor trocam socos após briga durante a aula em escola

Um professor e um estudante trocando socos e chutes durante uma briga ocorrida na quinta-feira (22), o Centro de Ensino Médio Ave Branca (Cemab), em Taguatinga, no Distrito Federal.

Conforme o g1, testemunhas contaram que a confusão começou durante uma aula do 2º ano do Ensino Médio. As imagens mostram o professor pedindo para que o aluno saísse da sala.

"Sai da minha sala, bicho. Você está achando que você é homem? Você está me ameaçando no meu trabalho? Se você quiser me encontrar, me encontra lá na rua", diz o professor.

Quando a aula acabou, já do lado de fora da escola, aluno e professor trocaram socos, sendo separados por outras pessoas que estavam pelo local.

Em nota, a Secretaria de Educação afirma que o episódio aconteceu após o professor se desrespeitado pelo aluno. "Medidas administrativas estão em andamento, incluindo a possibilidade de transferência do estudante", afirma a pasta.

