Equipe de São Gabriel representa MS na Liga Nacional de Handebol Masculino

Representando Mato Grosso do Sul na Conferência Centro-Oeste da Liga Nacional de Handebol Masculino, o Esporte Clube São Gabriel - Tubarões decide a permanência na competição nesta sexta-feira (26), em Sonora, no Mato Grosso.

O time estreou com derrota, por 20x23 diante do ASB/Prefeitura de Sorriso. Hoje o embate será contra o Capital Brasília, às 19h (horário de MS), e define a permanência da equipe, que precisa vencer para estar entre os dois classificados à próxima etapa.

Se conseguir a classificação, o time vai à disputa nacional, entre os 10 melhores a nível Brasil, no fim do ano.

No sábado (26), Capital e ASB se enfrentam às 17h e definem, de fato, os finalistas da conferência. A final será no domingo (28), às 16h. Os jogos da conferência são transmitidos ao vivo pelo canal no YouTube da CBHB (Confederação Brasileira de Handebol).

