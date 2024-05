Estreia nesta sexta-feira o documentário, 'Omertà, Caso Matheus'

Roteirizado, dirigido e produzido pela TV Morena, estreia nesta sexta-feira (17), o 1° episódio do documentário "Omertà, Caso Matheus", envolvendo um dos crimes mais marcantes ocorridos no Mato Grosso do Sul em 2019, com o maior Júri já realizado durante o julgamento que ocorreu em julho do ano passado.

"Omertà, Caso Matheus" mostra em três episódios, os bastidores, entrevistas exclusivas e mais detalhes do julgamento da execução do jovem Matheus Coutinho Xavier, de 19 anos que resultou na condenação de Jamil Name Filho, Marcelo Rios e Vladenilson Olmedo.

Com roteiro de Gustavo Arakaki e produção de Marta de Jesus o primeiro documentário original da TV Morena, acompanha o júri que apontou Jamil Name Filho, como chefe de uma organização criminosa ligada ao jogo do bicho, e que “encomendou” a morte do capitão reformado da Polícia Militar, Paulo Xavier. No entanto, foi seu filho, Matheus, que acabou sendo baleado por pistoleiros.

Os três episódios de "Omertà, Caso Matheus" serão exibidos nas próximas sextas-feiras (17, 24 e 31), logo após o Globo Repórter na TV Morena . Posterior à exibição, o conteúdo ficará disponível no Globoplay. Veja um trecho:

