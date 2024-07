JD1TV - Dia dos Avós: Vovó Neli ensina receita de 'cueca virada' ao lado dos netos

Dia 26 de julho é celebrado o Dia do Avós, data escolhida pela referência à comemoração do dia de Santa Ana e São Joaquim, que segundo a igreja católica e evangélica, são os pais de Maria, mãe de Jesus.

Para celebrar esse dia, o JD1 foi até a casa da dona Neli, que gosta de reunir os netos para cozinharem em família. Juntos, eles costumam fazer bolos, cuca, e dessa vez, escolheram a 'cueca virada'.

Junto da dona Neli estão a Luísa, o Daniel, a Letícia e a Eduarda. “Desde criança a gente ajuda ela a fazer bolo, cueca, várias receitas que ela faz”, disse Eduarda.

Assista:

Cueca virada com café (Diego Munhoz/JD1)

