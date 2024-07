Juiz proíbe Rose Modesto de impulsionar propaganda negativa contra administração

A Justiça Eleitoral concedeu liminar que proíbe Rosiane Modesto de Oliveira, a 'Rose Modesto', pré-candidata à prefeitura de Campo Grande, de promover propaganda paga antecipada negativa contra a administração municipal e outros pré-candidatos. A decisão foi emitida pelo juiz Francisco Vieira de Andrade Neto, da 44ª Zona Eleitoral.

A medida foi solicitada pelo Diretório Municipal do partido Avante, que alegou que o impulsionamento de postagens nas redes sociais pela pré-candidata infringe a legislação eleitoral.

O juiz fundamentou sua decisão no artigo 57-C da Lei n.º 9.504/97, que estabelece requisitos específicos para o impulsionamento de conteúdo eleitoral. Entre esses requisitos estão a necessidade de identificação clara de que o material é propaganda eleitoral impulsionada e a contratação direta por partidos, coligações ou candidatos. Segundo o magistrado, esses requisitos não foram cumpridos, uma vez que ainda não há candidatos oficiais nem período de propaganda eleitoral definido.

Diante da constatação de ilegalidade no impulsionamento das postagens, o juiz determinou a suspensão imediata das campanhas de Rose Modesto nas redes sociais até a decisão final do processo.

