Lotofácil da independência pode pagar R$ 200 milhões; maior prêmio da história

Com prêmio estimado de R$ 200 milhões, as vendas da Lotofácil da Independência começam na próxima segunda-feira (29).

O sorteio do concurso especial 3.190 acontece no dia 9 de setembro e de acordo com a Caixa, é o maior prêmio oferecido na história da Lotofácil

As apostas já podem ser feitas nas lotéricas de todo o país nos volantes específicos da Lotofácil da Independência ou pelo portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários iOS e Android.

Para apostar, é só marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. Leva o prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Também é possível deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha. por ser um concurso especial, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio é rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Este ano as cotas de Bolão organizadas pelas lotéricas também podem ser adquiridas no portal Loterias CAIXA, com tarifa de 35% do valor da cota.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Lotofácil da Independência e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 1,17 milhão em rendimentos já no primeiro mês. Caso queira, o ganhador poderá investir R$ 5 milhões em 40 diferentes start ups de sua escolha.

