Operação Pantanal: Equipes combatem o fogo próximo a fazendas em MS

Dia e noite, as equipes de combate aos incêndios do Pantanal continuam nas atividades de monitoramento, enfrentamento e rescaldo das áreas queimadas na região em Mato Grosso do Sul. Conforme o Governo do Estado, na quinta-feira (25), os brigadistas trabalharam em pelo menos 4 regiões.

Uma das vitórias da equipes foi a extinção das chamas na região de Maracangalha, após cinco dias de combate.

As quatro áreas de alerta são em Porto da Manga, margeando em flancos o Rio Paraguai e a rodovia MS-228, Área de Adestramento do Rabicho, na região da Nhecolândia, próximo à fazenda Tupaceretã e nas proximidades de Rio Verde.

Maracangalhas

Fazendas

Ao sudoeste do Pantanal sul-mato-grossense, na região da Nhecolândia, próximo à fazenda Tupaceretã, existem focos de calor que passam por ações de combate no local.

Outra região onde está sendo realizado o combate direto dos focos de incêndio é próxima à fazenda Santa Sophia

Nas proximidades da fazenda Caiman, localizada em Aquidauana, foi realizado o combate dos focos de incêndio detectados por satélite. A região continua em monitoramento para que não haja focos de ignição

Perto de Rio Verde foram detectados focos de incêndio e confirmados pela guarnição in loco que realiza o combate nas proximidades da fazenda Rincão da Colina.

Ainda ontem (25), foi realizada na fazenda Londrina, em Porto Murtinho - MS, um trabalho de prevenção, apoio educacional e monitoramento da região.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também