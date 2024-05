Recurso financeiro "deixou de ser problema", diz Puccinelli sobre campanha

André Puccinelli continua as tratativas e definições para a disputa do pleito das Eleições municipais de 2024, segundo ele, o “recurso não é o problema maior”.

“Eu estou animado, quero ser candidato, o problema financeiro deixou de ser problema, e o problema está nesse assunto das federações”. O ex-governador afirmou que já teve duas reuniões com o presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), e ainda haverá outras pela frente.”As definições não acontecem de uma hora para outra”.

André afirma que se for por ele, sua pré-candidatura já está confirmada. “Se eu for pré-candidato, sou o melhor pré-candidato que existe e o melhor candidato depois de homologado na convenção.

Pelo Brasil, o MDB está em tratativas com federações, principalmente para a eleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, de acordo com a Veja, o político do MDB, já soma com dez partidos em torno de seu nome e mantém conversas em paralelo com PSDB-Cidadania, movimentação que pode refletir no cenário político local.

