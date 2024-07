Sem vice, Beto é lançado oficialmente a prefeito

A convenção do PSDB na noite desta quinta-feira (24), no diretório estadual da sigla, em Campo Grande, lançou Beto Pereira na disputa das eleições municipais pela Prefeitura da Capital. O evento contou com a presença do presidente do partido em MS, Reinaldo Azambuja.

O candidato destacou que o vice surgirá de um partido aliado e reforçou o apoio das demais siglas. "Dentro desses partidos aliados nós temos quadros importantes, experiências, práticas e pessoas que podem sim, somar conosco nessa trajetória".



Beto afirmou que a cidade "carece de uma retomada". "Nós entendemos o potencial da nossa cidade, o quanto essa cidade carece de uma retomada, e nós queremos adotar todo esse sentimento e representatividade para levarmos Campo Grande a um momento novo, que já vive o estado de Mato Grosso do Sul. Não podemos ter um estado próspero, cheio de realizações e uma Capital que capenga e que perde a corrida para o interior", declarou.

Para Reinaldo, a escolha de Beto com chapa aprovada por unanimidade pelo colegiado levou em conta a experiência "Já foi testado e aprovado como prefeito, sabe o que precisa ser feito na gestão em Campo Grande e, se escolhido, fará um grande mandato".

Reinaldo destacou que a convenção concretiza o PSDB/Cidadania e espera até o dia 5 de agosto para concretizar os demais aliados. O presidente estadual da sigla ainda reafirmou compromisso com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, para compor a chapa com o vice de Beto Pereira e antecipou, ainda sem data, que Bolsonaro deve vir à Capital apoiar o candidato a prefeito e vereadores tucanos.

Sem poder estar presente, o governador Eduardo Riedel mandou um recado, declarando "apoio incondicional" a candidatura do Beto Pereira. "Nós vamos estar juntos nessa caminhada. Os adversários são os problemas que o Município tem para que você possa enfrentá-los. Tenho a convicção, de que você é a pessoa mais adequada".

Para a Câmara Municipal de Campo Grande, Reinaldo ainda anunciou o lançamento de 240 candidatos, somando os partidos aliados.

Com a aliança PSDB/Cidadania e apoio do MDB, Solidariedade, Podemos PSB, Republicanos, Podemos e PSD, Beto Pereira se junta a Luso Queiroz (Psol) e Camila Jara (PT) como candidatos confirmados na disputa pela cadeira do Executivo de Campo Grande.

Sem vice

A ausência do nome do vice prende-se a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que só deve se pronunciar na próxima semana. Os tucanos aguardarão o veredito final de Jair, que deve acontecer na convenção de terça-feira (30), para oficializar a questão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também