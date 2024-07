Juiz manda WhatsApp 'derrubar' conta usada para ataques a Beto Pereira

O juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, determinou ao WhatsApp o bloqueio de um número que estaria disparando pesquisa eleitoral e conteúdo depreciativo ao candidato a prefeito Humberto Rezende Pereira, o "Beto Pereira" (PSDB).

Em decisão anterior, a Justiça Eleitoral já havia ordenado a quebra de sigilo para identificar o responsável pela linha telefônica. A decisão judicial específica:

“Defiro a liminar requerida para que seja determinado, através de ofício à ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicação, através de seu representante nesta Capital, para que forneça a este Juízo Eleitoral, no prazo de três dias, os dados que permitam identificar o nome, endereço e CPF do responsável pelo número citado. Caso não disponha de tais dados, deverá ser informada qual a operadora responsável”, diz a decisão.

Enquanto aguardam as informações da Anatel, a Justiça mandou a plataforma WhatsApp desativar a conta. A ação é movida pelo Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

