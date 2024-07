Convenção do PSD deve homologar candidatura de 30 vereadores na Capital

Seguindo os prazos estabelecidos no calendário eleitoral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a convenção do PSD de Campo Grande ocorre na próxima terça-feira (30), às 19h na Câmara Municipal.

Na ocasião, ocorrerá a apresentação e homologação dos 30 candidatos a vereadores (10 mulheres e 20 homens) que concorrerão às eleições de 2024.

“Nós buscamos selecionar àqueles que têm trabalho social, que têm reputação e que possam falar sobre determinado segmento da sociedade. Nós buscamos mais qualidade, do que quantidade. Queremos eleger uma bancada de vereadores dentro do PSD que possa orgulhar o campo-grandense”, afirmou o presidente do partido em Campo Grande, deputado Pedrossian Neto.

O pleito eleitoral deste ano define os 29 vereadores de Campo Grande e o próximo prefeito no dia 6 de outubro ou 27 de outubro para segundo turno.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também