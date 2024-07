Solidariedade confirma apoio a Beto Pereira

Na tarde desta quarta-feira (24), o Solidariedade realizou a sua convenção no auditório do Bahamas Hotel, em Campo Grande. Durante o evento, o presidente da sigla em Mato Grosso do Sul, Luiz Pedro Guimarães, afirmou que o partido apoia a pré-candidatura de Beto Pereira (PSDB) para prefeito da Capital.

O Solidariedade decidiu seguir o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nesse ano eleitoral, mesmo após a desistência de André Puccinelli. “A gente se encaixa muito bem no comportamento de centro”, afirmou Luiz Pedro Guimarães.

Ele defendeu que o Solidariedade não é um partido de direita ou esquerda, e sim de manter um diálogo com a sociedade, tendo candidatos coerentes com a linha de conduta da sigla.

Em 2024 o partido terá 22 candidatos a vereadores em Campo Grande, sendo 30% mulheres, conforme manda a legislação brasileira. Fora os candidatos a vereador e prefeito em cidades no interior do Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também