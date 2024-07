Gianni Nogueira (PL) disputará prefeitura de Dourados

A disputa pela Prefeitura de Dourados acaba de ganhar um novo componente, a candidatura de Gianni Nogueira do PL, que é esposa do deputado federal, Rodolfo Nogueira.

Formada em direito e tendo MBA em gestão pública, Gianni tem como estratégia "abocanhar" uma fatia do voto bolsonarista e se tornar competitiva. Segundo Rodolfo, “Bolsonaro teve 63% dos votos de Dourados, se tivermos uma boa parte dessa votação, podemos até ganhar a eleição".



Ainda segundo o parlamentar, o desafio de reconstruir a cidade "será gigante". Nogueira disse ao JD1, que a convenção do PL, que oficializará a entrada do partido na eleição, será no próximo dia 2 de agosto.

