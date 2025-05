JD1TV: Influencer grava a própria morte ao ser baleada durante ao vivo na internet

Uma influenciadora mexicana, de 23 anos, acabou filmando a própria morte durante uma transmissão ao vivo no TikTok durante a tarde de terça-feira (13). Valeria Márquez estava em seu salão de beleza, na região metropolitana de Guadalajara, no México, quando o crime aconteceu.

Conforme as informações do g1, a impressa local apurou que o homem desconhecido chegou ao estabelecimento da jovem com a desculpa de que 'entregaria um presente' a ela. Porém, enquanto falava, ele sacou uma arma e atirou três vezes contra a vítima, sendo uma no peito e os outros tiros na cabeça.

Por estar sendo gravado ao vivo, as imagens viralizaram rapidamente nas redes sociais. Após o disparo ser efetuado, Valeria desmaia diante da câmera e uma funcionária com quem ela conversava, pega o celular dela e desliga a transmissão.

O autor dos disparos fugiu correndo em uma motocicleta e está sendo procurado. Assista ao vídeo:

