"Não tivemos essa conversa", diz Rose sobre André ser vice

Compondo o quadro político para as Eleições Municipais 2024, Rose Modesto falou com o JD1 sobre as tratativas para sua pré-candidatura a Prefeitura de Campo Grande.

Questionada sobre as opções para compôr sua candidatura, como vice e coligações, Rose afirmou ainda estar em negociações. "Ainda não dá pra saber. Vamos aguardar até as convenções para fechar essa questão, tanto na questão de partidos, como o vice", detalhou ela.

Diante dos rumores de que André Puccinelli poderia vir a ser seu vice desta vez, a pré-candidata negou. "Não tivemos essa conversa. Tenho ouvido ele dizer que será candidato também. Mas eu vou buscar dialogar com todos os partidos até as convenções e lá tomar a decisão", finalizou Rose Modesto.

