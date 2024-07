JD1 fará sabatina com candidatos à prefeitura da Capital

O JD1 Notícias vai promover, em agosto, a sua tradicional sabatina com os candidatos à prefeitura da Capital. A rodada começa após as homologações das candidaturas em convenções partidárias.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os partidos e as federações devem realizar até 5 de agosto as convenções partidárias para oficialização da escolha de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores com vistas às eleições municipais de outubro. Após a definição, o registro das candidaturas deve ser solicitado até 15 de agosto à Justiça Eleitoral por meio do Sistema de Candidaturas.

Não perca, acompanhem as entrevistas no Portal e nas redes sociais do JD1. Os dias ainda serão definidos.

