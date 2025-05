Finais da NBA terão transmissão gratuita no Brasil pela Band

Os fãs de basquete no Brasil poderão acompanhar as Finais da NBA (National Basketball Association) ao vivo e de forma gratuita graças a uma colaboração entre o Prime Video, Sportingbet e Band.

A parceria garante a transmissão completa da decisão da maior liga de basquete do mundo em TV aberta para todo o país, com início marcado para 5 de junho.

A cobertura contará com narração em português de Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli, além da participação da embaixadora da Sportingbet, Alana Ambrosio, e do correspondente da Band nos EUA, Eduardo Barão.

Novo acordo histórico entre o Prime Video e a NBA

Além das Finais de 2024, o Prime Video se prepara para um acordo histórico com a NBA a partir da temporada 2025/26. O serviço de streaming adquiriu os direitos de mídia por 11 anos, o que lhe permitirá transmitir as Finais da NBA em anos alternados a partir de 2026.

O pacote inclui também a cobertura exclusiva de 147 jogos da temporada regular, além de todas as partidas do torneio Play-In, da Emirates NBA Cup, o jogo especial da Black Friday, e as fases iniciais dos playoffs.

