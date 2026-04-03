JD1TV: Urologista alerta que saúde masculina deve ser cuidada o ano todo

O Dr. Plácio Menezes recebeu no programa Saúde & Bem-Estar desta sexta-feira, dia 3, o urologista Dr. Fernando Coutinho, de Campo Grande, para falar sobre a importância da saúde masculina ao longo do ano. Ele destacou que muitos homens só procuram o médico quando surgem sintomas ou campanhas como o Novembro Azul, mas a prevenção deve ser contínua, com check-ups e acompanhamento especializado.

Dr. Fernando explicou que o rastreio do câncer de próstata inclui PSA e toque retal, exames complementares que ajudam a detectar a doença precocemente, aumentando as chances de cura. Ele também falou sobre a avaliação da fertilidade masculina, importante para homens jovens, especialmente em casos de varicocele, que pode afetar a produção de espermatozoides.

A entrevista abordou ainda o HPV e outras doenças sexualmente transmissíveis, que podem se manifestar em verrugas genitais e afetar a saúde da parceira. Dr. Fernando reforçou que a prevenção deve começar cedo, inclusive na adolescência, e que o incentivo feminino é fundamental para que os homens procurem o urologista regularmente.

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