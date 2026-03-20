JD1TV: Gestor destaca atendimento do Proncor com novos serviÃ§os ambulatoriais

O Dr. Plácido Menezes entrevistou Luiz Fernando Celias, diretor Administrativo na Hospital Proncor, no programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, dia 20, onde foi abordado a expansão dos serviços da unidade hospitalar, além dos atendimentos tradicionais.

A instituição agora conta com uma estrutura ambulatorial completa, oferecendo diversas especialidades médicas, exames de baixa e média complexidade e até um aplicativo que permite agendar consultas e receber confirmações via WhatsApp, tornando o atendimento mais ágil e integrado.

Além disso, o grupo adquiriu o Santa Marina, transformando-o em um hospital voltado à saúde da mulher e infantil, com maternidade e pediatria. Para Celias, a evolução do Proncor vai além da estrutura física. Com uma equipe profissionalizada e um time coeso, o hospital oferece um serviço de alta qualidade, comparável aos melhores de São Paulo, evitando que pacientes precisem se deslocar para outras capitais para tratamentos especializados.

Veja a entrevista completa:

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