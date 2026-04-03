Jovem é resgatada de cárcere privado com filhos pequenos em Ladário

Uma jovem de 19 anos denunciou o companheiro por ameaça e violência psicológica na manhã desta sexta-feira (3), em Ladário. O caso foi atendido por equipes do Programa Mulher Segura (Promuse).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima acionou a polícia informando que estava sendo impedida de sair de casa pelo companheiro, com quem mantinha um relacionamento há cerca de três anos. No local, ela relatou que tem um filho de 20 dias com o autor e também é mãe de uma criança de 3 anos, de outro relacionamento.

Ainda conforme o relato, o relacionamento era marcado por ciúmes excessivos e comportamento autoritário por parte do homem de 21 anos. A jovem afirmou que já havia registrado ocorrência anteriormente e chegou a solicitar medida protetiva, mas reatou após o companheiro demonstrar arrependimento.

Com o passar do tempo, segundo a vítima, o comportamento agressivo voltou a ocorrer, incluindo ameaças e episódios de violência psicológica. Ela relatou que o homem dizia que ficaria com a guarda do filho recém-nascido caso ela o deixasse, além de afirmar que ela “não prosperaria na vida”.

A jovem também informou que nos últimos dias o autor passou a apresentar comportamento ainda mais agressivo, o que a motivou a encerrar o relacionamento e solicitar novamente medida protetiva.

Na manhã desta sexta, ela pediu ajuda para sair da residência, alegando que o companheiro não permitia sua saída. Diante da situação, as equipes policiais foram até o local e conduziram as partes à Delegacia de Polícia Civil.

A vítima foi auxiliada na retirada de seus pertences e dos filhos e reiterou o pedido de medidas protetivas contra o autor. O caso foi registrado como ameaça e violência psicológica no contexto de violência doméstica e será investigado.

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