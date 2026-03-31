Menu
Menu Busca terça, 31 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Esportes

Brasil revê Croácia em último amistoso antes da lista final para Copa do Mundo

O duelo acontece no Camping World Stadium, em Orlando, às 20h, de Mato Grosso do Sul

31 março 2026 - 17h22Vinicius Costa
Brasil enfrentará a Croácia no Camping World Stadium, em OrlandoBrasil enfrentará a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando   (Rafael Ribeiro/CBF)

Brasil e Croácia se reencontram nesta terça-feira, dia 31, pela primeira vez após o jogo na Copa do Mundo de 2022, onde a seleção europeia eliminou a seleção brasileira. Esse será o último amistoso antes do anúncio da lista final da Copa do Mundo, que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá.

O duelo acontece no Camping World Stadium, em Orlando, às 20h, de Mato Grosso do Sul. Os jogadores brasileiros vestirão pela primeira vez a nova camisa amarela da Seleção.

Mais do que uma revanche pela eliminação no Catar, o duelo desta terça oferece ao Brasil a última oportunidade de testes e observações antes de Carlo Ancelotti fechar a lista de convocados para a Copa.

Enquanto o Brasil vem de derrota para a França, por 2 a 1, na última quinta, a Croácia chega embalada pela vitória sobre a Colômbia, pelo mesmo placar.

Em relação ao duelo contra os franceses, Marquinhos está à disposição depois de se recuperar de dores no quadril, enquanto Vitor Reis, convocado há poucos dias, também integra o grupo. Lesionados, Wesley e Raphinha foram desconvocados.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Riedel explicou como funcionará cada etapa com o Morenão
Esportes
Morenão passa ao Estado e Governo prevê R$ 16,7 milhões para reabertura
Seleção de MS volta a categoria de elite do vôlei no sub-16
Esportes
MS retorna para a elite do vôlei no Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-16
Paulo Massaro foi demitido do Operário
Esportes
Operário demite Massaro após goleada sofrida e a três dias da decisão do Estadual
Danilo é nome certo na Copa do Mundo, confirmou Ancelotti
Esportes
Ancelotti confirma Danilo como nome certo na lista final para Copa do Mundo
Professor Carlão tem usado o esporte para mobilizar doações de sangue e medula ossea
Esportes
Esporte transforma vidas e impulsiona ações sociais em Campo Grande
Vila Nova venceu e encerrou a invencibilidade do Operário
Esportes
Impiedoso, Vila Nova acaba com invencibilidade do Operário com goleada de 6 a 0 na Copa Verde
Segunda vez na temporada que Vila Nova e Operário se enfrentam
Esportes
Operário enfrenta Vila Nova em busca de manter invencibilidade na temporada
Clube disputa primeira competição do ano de 2026
Esportes
Juventude AG, de Dourados, busca boa estreia na Copa do Brasil de Futsal
Taça da Série D do Brasileirão
Esportes
Operário e Ivinhema começam campanha na Série D do Brasileirão como mandantes
Yeltsin Jacques, atleta paraolímpico de MS
Esportes
MS traça diretrizes para ampliar acesso ao esporte nos próximos 10 anos

Mais Lidas

VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Polícia
VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Polícia
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Criança chegou a ficar internada na Santa Casa, mas foi liberada
Polícia
Bebê morre após ser atropelada por rapaz que empinava moto em Campo Grande
Atropelamento aconteceu na MS-162
Polícia
Homem que morreu atropelado na MS-162 era de Campo Grande e tinha 27 anos