Brasil revê Croácia em último amistoso antes da lista final para Copa do Mundo

Brasil e Croácia se reencontram nesta terça-feira, dia 31, pela primeira vez após o jogo na Copa do Mundo de 2022, onde a seleção europeia eliminou a seleção brasileira. Esse será o último amistoso antes do anúncio da lista final da Copa do Mundo, que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá.

O duelo acontece no Camping World Stadium, em Orlando, às 20h, de Mato Grosso do Sul. Os jogadores brasileiros vestirão pela primeira vez a nova camisa amarela da Seleção.

Mais do que uma revanche pela eliminação no Catar, o duelo desta terça oferece ao Brasil a última oportunidade de testes e observações antes de Carlo Ancelotti fechar a lista de convocados para a Copa.

Enquanto o Brasil vem de derrota para a França, por 2 a 1, na última quinta, a Croácia chega embalada pela vitória sobre a Colômbia, pelo mesmo placar.

Em relação ao duelo contra os franceses, Marquinhos está à disposição depois de se recuperar de dores no quadril, enquanto Vitor Reis, convocado há poucos dias, também integra o grupo. Lesionados, Wesley e Raphinha foram desconvocados.

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