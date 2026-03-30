MS retorna para a elite do vÃ´lei no Campeonato Brasileiro de SeleÃ§Ãµes Sub-16

Mato Grosso do Sul está de volta a elite do vôlei na categoria sub-16, após boa campanha no Campeonato Brasileiro de Seleções. No próximo ano, em 2027, a equipe estará na chamada divisão especial.
O terceiro lugar conquistado na competição deu esse direito. A conquista veio após uma vitória por 3 sets a 2 contra a seleção da Bahia.
Além de Mato Grosso do Sul, retornam para a divisão especial: seleção do Pará, que conquistou o torneio, Pernambuco, que ficou com o vice-campeonato e a própria seleção da Bahia, que perdeu para MS.
A competição aconteceu neste mês de março, entre os dias 13 e 18, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol Enel Brasil, em Saquarema, no Rio de Janeiro.
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