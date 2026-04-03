Menina de 8 anos é abusada por marido da avó em Dourados

Uma menina, de 8 anos, denunciou o abuso sexual que sofria pelo marido da avó materna, na nesta sexta-feira (3), em dourados. O suspeito, de 36 anos, foi preso e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia surgiu após a mãe questionar a criança sobre possíveis situações inadequadas. A menina relatou que, em uma noite recente, o suspeito se aproximou enquanto ela estava deitada e, sob o pretexto de dar um “beijo de boa noite”, praticou atos libidinosos, tocando suas partes íntimas.

Ainda conforme o registro policial, a criança vivia sob os cuidados da avó materna, que mantém relacionamento com o suspeito. A mãe da vítima também relatou que, ainda na adolescência, teria sido vítima de abusos atribuídos ao mesmo homem.

O caso segue em investigação e a criança foi ouvida por uma conselheira tutelar, a disposição de exames se necessário.

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