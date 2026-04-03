Menu
Menu Busca domingo, 05 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Menina de 8 anos é abusada por marido da avó em Dourados

Suspeito foi preso e vítima encaminhada ao conselho tutelar

03 abril 2026 - 16h49Taynara Menezes
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MSMais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS   (Pixabay)

Uma menina, de 8 anos, denunciou o abuso sexual que sofria pelo marido da avó materna, na nesta sexta-feira (3), em dourados. O suspeito, de 36 anos, foi preso e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia surgiu após a mãe questionar a criança sobre possíveis situações inadequadas. A menina relatou que, em uma noite recente, o suspeito se aproximou enquanto ela estava deitada e, sob o pretexto de dar um “beijo de boa noite”, praticou atos libidinosos, tocando suas partes íntimas.

Ainda conforme o registro policial, a criança vivia sob os cuidados da avó materna, que mantém relacionamento com o suspeito. A mãe da vítima também relatou que, ainda na adolescência, teria sido vítima de abusos atribuídos ao mesmo homem. 

O caso segue em investigação e a criança foi ouvida por uma conselheira tutelar, a disposição de exames se necessário.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia em Sete Quedas - Foto: Ilustrativa / Divulgação
Polícia
Mulher tenta matar dona de bar a facadas em Sete Quedas
Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Polícia
Na véspera da Páscoa, policiais militares salvam bebê que estava engasgado em Campo Grande
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Polícia
Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Polícia
Jovem morre afogado em rio da zona rural de Aral Moreira
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Polícia
Homem morre ao ser espancado por dupla no Piratininga
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é encontrado morto com sinais de violência pelo corpo no Hipódromo de Campo Grande
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS
Polícia
Vídeo: Suspeito de incendiar empresa de brinquedos é preso em MS

Mais Lidas

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná
Brasil
Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões neste sábado (4)
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Polícia
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado