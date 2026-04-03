Avião de pequeno porte cai e mata 4 pessoas no Rio Grande do Sul

Um avião de pequeno porte caiu sobre um restaurante na manhã desta sexta-feira (3) em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. A queda ocorreu na avenida Valdomiro Cândido dos Reis, no bairro Parque Antártica.

A Brigada Militar (BM) confirmou a morte do piloto da aeronave, cuja identidade ainda não foi divulgada. Segundo a corporação, outras três pessoas também morreram, sendo um casal e uma quarta vítima, que até o momento não foi possível identificar se era copiloto ou amigo do casal. Todos estavam a bordo do avião.

O restaurante onde a aeronave caiu estava fechado no momento da queda. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o local em chamas, com uma densa coluna de fumaça. Pelas imagens, é possível observar a proximidade de casas e outros estabelecimentos.

Segundo o FlightRadar, o avião, modelo Piper JetPROP DLX, teria partido de Criciúma (SC) nesta sexta-feira, sem informações sobre o destino. Já a Brigada Militar afirma que a aeronave decolou de Capão da Canoa com destino a São Paulo.

Não está claro, até o momento, se o avião fez uma escala no município antes de seguir viagem.

Ainda segundo a Brigada Militar, a aeronave começou a perder altitude momentos antes do acidente.

Equipes da Brigada Militar, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da CEEE Equatorial e da Prefeitura de Capão da Canoa foram acionadas para atender a ocorrência.

As causas do acidente ainda são investigadas.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), lamentou o acidente e destacou a mobilização das forças de segurança. “Estou acompanhando, desde os primeiros momentos, junto às forças de segurança, a mobilização total no atendimento à ocorrência com a queda de uma aeronave de pequeno porte em Capão da Canoa, infelizmente com a confirmação de óbitos”.

Ele prosseguiu: “Expresso a minha solidariedade aos familiares das vítimas e à comunidade de Capão da Canoa diante desse triste acontecimento”.

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