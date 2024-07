'De olho' na Prefeitura, partidos já têm datas para convenções na Capital

A partir do dia 15 de agosto, os partido já poderão registrar os nomes dos respectivos candidatos na Justiça Eleitoral, para isso as agremiações começam a decidir sobre os nomes em convenções a partir deste sábado (20).

As oficializações terminam dia 5 de agosto, até lá, cinco dos sete pré-candidatos a Prefeitura de Campo Grande já têm datas confirmadas para o lançamento das candidaturas.

O Psol é o primeiro com convenção marcada para o dia 23 de julho, para homologar o nome de Luso Queiroz. A convenção para os filiados será às 19h na Av. Centeaurea, 19. Cidade Jardim, Campo Grande.

Já no dia 30 é a vez do Novo realizar a convenção que irá oficializar o nome do pecuarista, Beto Figueiró. Evento será na Rua da Paz, 694, Clube engenheiros às 17h.

Sem local confirmado, a convenção do União Brasil para o lançamento da ex-deputada Rose Modesto será no sábado (3/8) no período da manhã.

Também no sábado, 3 de agosto, o PT lança Camila Jara. De acordo com o presidente do diretório campo-grandense, Agamenon Rodrigues, evento terá a presença da líder nacional do partido, deputada Gleisi Hoffmann a partir das 9h na Sede Municipal da sigla, na Rua das Garças 2.320, Santa Fé.

Ainda no sábado (3), está programado o lançamento para a prefeitura do vereador André Luis, no entanto, não há confirmação de local e hora.

Informações preliminares ainda indicam que o PSDB realizará a convenção para a homologação de Beto Pereira no dia 25 de julho, no Diretório Estadual da sigla, no entanto, evento não foi confirmado pela agremiação.

Aposta do PP, Adriane Lopes é a única que não confirmou evento de homologação; atual prefeita lança pré-candidatura nesta sexta-feira (19).

