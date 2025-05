Ratatouille está diferente: Rato é flagrado em refeitório de universidade; vídeo

Um rato foi flagrado registrado circulando sobre uma mesa do "bandejão", restaurante universitário da PUC-SP. O espaço foi interditado e reaberto horas depois, coincidindo com protestos estudantis por melhorias na instituição que afeta os cursos de Ciências Sociais, Serviço Social e Psicologia.

O roedor foi registrado na tarde de quarta-feira (21). "Teve a aparição de um rato no restaurante da PUC-SP. Eles interditaram o local e mandaram um e-mail aos alunos para a retirada de marmitas, mas já está liberaram para consumo no local", disse uma universitária que pediu para não ser identificada.

A reitoria da PUC-SP afirmou em nota que, após o incidente, determinou a interdição imediata do espaço do restaurante universitário. Nesse período, as refeições ocorreram no formato de marmitas e as salas 500 C e 500 D, localizadas próximas ao refeitório do quinto andar, ficaram abertas para alimentação, segundo a reitoria.

"A comissão de alimentação da PUC-SP está acompanhando de perto a situação. O restaurante universitário é gerido por empresa terceirizada. Em contato com a mantenedora, esta informou que providências cabíveis estão sendo tomadas", disse.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também