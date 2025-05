CBF define data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2025; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 será realizado no dia 2 de junho, às 12h30 (horário de Mato Grosso do Sul), e será transmitido pela sportv.

No mesmo evento, também serão definidos os duelos da segunda fase da Copa do Brasil Feminina, que começa no dia 4 de junho.

A competição masculina chega ao seu momento decisivo com 16 clubes classificados entre os 92 que iniciaram o torneio. São 12 representantes da Série A, dois da Série B e dois da Série C.

Diferente do sorteio da terceira fase, desta vez os times não serão divididos em potes, permitindo qualquer confronto, inclusive clássicos estaduais.

Times classificados para as oitavas de final:

Atlético-MG (eliminou Tocantinópolis, Manaus e Maringá)

Athletico-PR (eliminou Pouso Alegre, Guarany de Bagé e Brusque)

Bahia (entrou na terceira fase e eliminou o Paysandu)

Botafogo (entrou na terceira fase e eliminou o Capital-DF)

Bragantino (eliminou Sousa, São José-RS e Criciúma)

Corinthians (entrou na terceira fase e eliminou o Novorizontino)

Cruzeiro (entrou na terceira fase e eliminou o Vila Nova)

CRB (entrou na terceira fase e eliminou o Santos)

CSA (eliminou Boavista-RJ, Tuna Luso e Grêmio)

Flamengo (entrou na terceira fase e eliminou o Botafogo-PB)

Fluminense (eliminou Águia de Marabá, Caxias e Aparecidense)

Internacional (entrou na terceira fase e eliminou o Maracanã)

Palmeiras (entrou na terceira fase e eliminou o Ceará)

Retrô (eliminou Jequié, Atlético-GO e Fortaleza)

São Paulo (entrou na terceira fase e eliminou o Náutico)

Vasco (eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu e Operário-PR)

Datas dos jogos

As partidas de ida e volta das oitavas de final estão previstas para os dias 30 de julho e 6 de agosto, após a realização da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, marcada para ocorrer entre 14 de junho e 13 de julho.

Os clubes brasileiros Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras estarão na disputa do torneio internacional.

Premiação

A CBF também confirmou os valores das premiações. Cada clube classificado às oitavas de final garante uma cota de R$ 3.638.250. Quem avançar às quartas de final receberá mais R$ 4.740.750.

