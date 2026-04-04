Jovem é morto a tiros por falso policial em Costa Rica

Raisson Alves de Sousa, de 21 anos, foi morto e uma mulher, de 26 , ficou gravemente ferida após um ataque a tiros dentro de uma residência na madrugada deste sábado (4), em Costa Rica, a 330 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, um homem encapuzado invadiu o imóvel e efetuou vários disparos de arma de fogo contra as vítimas. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Já a mulher foi atingida na perna e na região pélvica. Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital da região, mas devido à gravidade, precisou ser transferida para a Santa Casa, em Campo Grande, onde deve passar por cirurgia.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o autor chegou ao local se passando por policial. Em seguida, ele entrou na residência, realizou pelo menos quatro disparos e fugiu. No momento do crime, outras pessoas também estavam na casa.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Perícia Técnica e da Polícia Civil estiveram no local para atendimento e coleta de evidências.

Ainda segundo a Polícia Civil, informações preliminares apontam que a motivação do crime pode estar ligada a disputas entre grupos criminosos e possíveis dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Estão sendo feitas diligências para identificar e localizar o suspeito. O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades.

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