Com várias passagens, estelionatário é preso em Corumbá após aplicar mais um golpe

Homem, de 32 anos, foi preso durante a quinta-feira (16), ao ser acusado pelo crime de estelionato e resistência, em Corumbá. O preso possuí dezenas passagens pelos crimes de estelionato, o suspeito possui histórico por roubo, ameaça, tráfico de drogas e outros.

Conforme as informações policiais, a vítima compareceu na delegacia para comunicar que teria negociado um terreno anunciado no facebook.

Ela teria se encontrado com o autor, que mostrou o terreno, e fecharam negócio, pagando por meio de PIX o valor de R$ 3.000,00 e dado um moto no valor de R$ 12.000,00. Além disso, ainda pagaria o valor de R$ 10.000,00 após a transferência do terreno.

O autor repassou à vítima documentos falsificados da venda do terreno, se passando por outra pessoa. Após isso, ela foi até o CAC (Central de Atendimento ao Cidadão) do município de Corumbá para fazer as transferências e lá descobriu que a matrícula informada no documento e o CPF do vendedor era inexistente.

Ciente que havia caído em um golpe, foi até a delegacia para registrar ocorrências. Após repassar as características do autor, equipe de investigação da Seção de Investigações Gerais (SIG), conseguiu identificar o suspeito.

Enquanto a vítima estava prestando depoimento na delegacia, o autor ficou mandando mensagens pedindo para que ele pagasse os R$ 10.000,00 que estariam faltando.

Desta forma, as autoridades conseguiram localizar onde o autora morava e pelo buraco do portão, verificar se ele estaria em casa. Os policiais foram recebidos na casa pela esposa do autor, que tentou impedir a entrada dos policiais na casa. Porém, foi realizada a entrada forçada e o indivíduo foi preso em flagrante.

Mesmo depois de ter recebido ordem de prisão, o homem reagiu de maneira violenta, precisando ser imobilizado.

O crime de estelionato possui pena máxima de prisão de 5 anos, já os crimes de resistência e desobediência possuem pena máxima de anos e de 6 meses, respectivamente.

