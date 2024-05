Homem é preso por agredir a filha da ex-esposa em Três Lagoas

Homem é preso por ir até a casa da ex-companheira e agredir a filha dela, de apenas 12 anos, quando a mulher não estava em casa no bairro Osmar Dutra, em Três Lagoas. O caso aconteceu na quinta-feira (16), mas foi divulgado apenas no final da tarde de sexta-feira (17).

Conforme as informações policiais, a mulher contou que precisou sair de casa para ir até o médico, deixando a filha de 12 anos, cuidando do menorzinho, de apenas 3 anos, que seria filho do casal. Em determinado momento, o homem chegou ao imóvel, pedindo para pegar alguns pertences seus.

No entanto, como estava sozinha em casa, a menina negou deixar o homem entrar. Irritado, ele a empurrou e tentou agredir a menor, indo embora na sequência.

Quando a mãe chegou em casa, a menina relatou o que teria acontecido. Como o ex não mora longe, ela resolveu ir até o imóvel dele para tirar satisfações e dando início a uma discussão.

Por possuir uma medida protetiva contra o suspeito, o homem foi preso pala Polícia Militar, sendo encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também