Motorista que deu apoio a grupo que matou adolescentes já vazou vídeos da ex-mulher

George Edilton Dantas Gomes, de 40 anos, preso por estar envolvido no crime de atentado contra o traficante Pedro Henrique, mas que a situação culminou na morte dos adolescentes Silas Ortiz Grizahay e de Aysla Carolina de Oliveira Neitzke, ambos de 13 anos, responde por vazar fotos e vídeos íntimos de sua ex-mulher em Campo Grande.

O caso em questão aconteceu no ano de 2019, quando a vítima possuía uma medida protetiva contra o suspeito, mas ele desrespeitou o documento enviando mensagens no celular da ex-companheira no dia 7 de outubro daquele ano.

Gomes estava proibido de manter contato com a vítima em qualquer hipótese. Mas nessa data citada na denúncia do Ministério Público, ele mandou mensagens no telefone da ex-companheira e da mãe dela, tentando algum tipo de contato pelo WhatsApp.

Sem conseguir falar com as duas mulheres, o denunciado se aproveitou da situação e pelo próprio WhatsApp, divulgou fotos e vídeos íntimos contendo cenas de nudez da vítima, tudo isso sem o consentimento da ex-mulher.

Foi necessário realizar perícia e ficou constatado que a linha utilizada naquela situação era a mesma que estava na posse de George Edilton. O suspeito, inclusive, tem vários registros de delitos de violência doméstica.

A relação de George com o crime que acabou na morte dos adolescentes é que ele teria sido acionado pelo grupo poucos minutos depois do atentado. Ele já estaria na região do Jardim das Hortências, justamente para prestar apoio aos dois indivíduos: João Vitor de Souza Mendes, que era o atirador, e Nicollas Inacio Souza da Silva, que pilotava a motocicleta.

