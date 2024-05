Polícia fecha quebra-cabeça e prende último suspeito em morte de adolescentes na Capital

João Vitor de Souza Mendes, de 19 anos, a última peça do quebra-cabeça do crime do atentado que terminou na morte dos adolescentes Silas Ortiz Grizahay e de Aysla Carolina de Oliveira Neitzke, ambos de 13 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta segunda-feira (6).

Coincidentemente, o suspeito se apresentou na sede do Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) momentos depois da coletiva de imprensa dos delegados sobre o caso.

Mas ele se apresentou e não falou absolutamente nada, mantendo-se em silêncio a todo momento, conforme dito pelo delegado Guilherme Scucuglia. E a arma? Tampouco foi levada durante a apresentação. Resultado? Autuação em flagrante por ocultação da arma de fogo usada no crime.

A prisão se soma aos crimes nos quais ele já estava sendo investigado: tentativa de homicídio contra o traficante Pedro Henrique, que sobreviveu ao atentado, além dos homicídios contra Silas e Aysla, que foram mortos por engano no tiroteio. Ele também responderá por receptação, posse irregular de arma de fogo.

Assim, a polícia fecha, inicialmente' a investigação sobre o crime que abalou Campo Grande. Ao todo foram cinco pessoas acusadas de planejar o crime, entre eles está um detento, que mandou executar o plano, pois tinha uma rixa com o traficante.

Agora, o inquérito deve ser finalizado e depois será encaminhado para o Poder Judiciário.

