Execução que matou adolescentes foi planejada por preso da Máxima

O Garras, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (6), detalhou que o crime que resultou na morte de Silas Ortiz Grizahay e Aysla Carolina de Oliveira Neitzke, ambos de 13 anos, ocorrido na noite de sexta-feira (3), foi planejado de dentro do Estabelecimento Penal “Jair Ferreira de Carvalho”, a Penitenciária de Segurança Máxima da Capital.

Os delegados Pedro Henrique Pillar Cunha e Guilherme Scucuglia Cezar, da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros, explicaram que o mandante do crime, de 22 anos, teria ordenado o crime por conta de uma série de desavenças sobre ponto de venda de drogas com o alvo do crime, que acabou sobrevivendo ao atentado com apenas um tiro no joelho.

Ainda segundo os delegados, logo após realizarem os disparos, o piloto e o garupa fugiram do local, abandonando a moto pouco depois e entrando em um carro de aplicativo para se distanciarem e não serem localizados tão facilmente.

O motorista de aplicativo responsável pela corrida acabou preso, mas afirmou não ter envolvimento no crime, versão contestada pela polícia. "Questionou aos executores se [o crime] havia dado certo, porque ele estava nas proximidades e não chegou a ouvir os disparos", comentou o delegado Pedro Henrique.

Foi somente através de uma série de “diligências ininterruptas” desde a noite do crime que foram localizados e presos três envolvidos no crime: o piloto da moto, de 19 anos, detido no Jardim Jacy; um rapaz, que ajudou na ação, também de 19 anos, preso no Jardim das Hortencias; e o motorista de aplicativo que realizou a corrida, de 40 anos, apreendido na Vila Bandeirante.

O garupa da motocicleta, autor dos disparos que mataram Silas e Aysla, ainda não foi encontrado, mas será preso em flagrante assim que for detido. O veículo do motorista de aplicativo e a moto utilizada no crime, que foi roubada em 10 de abril, foram apreendidos pela polícia.

Os delegados ainda destacaram que todos os envolvidos no crime pertenciam ao mesmo grupo criminoso.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também