Alvo de atentado vendia drogas em esquina que adolescentes foram mortos no Hortências

O alvo de um atentado na noite desta sexta-feira (3), era responsável por vender drogas na esquina das ruas Caladio com Flor de Meio, no Jardim das Hortências, em Campo Grande.

O tiroteio acabou na morte dois adolescentes inocentes, que foram assassinados por engano, e foram identificados como Silas Ortiz Grizakay, de 13 anos, e Aysla Carolina de Oliveira Neitzke, de 13 anos.

O garoto acabou sendo atingido no tórax, enquanto a menina foi atingida no boca, pescoço e braço. O alvo dos suspeitos, que estavam em uma motocicleta, ficou ferido após ser atingido no joelho e ser socorrido, sendo levado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aero Rancho.

Conforme informado no boletim de ocorrência, o alvo dos suspeitos era conhecido por "fazer uns corres" na região. Ainda no registro policial, a vítima dos disparos ficava na rua Caladio, quando os atiradores em uma motocicleta, chegaram e o garupa passou a atirar.

Para fugir dos disparos, o traficante correu para onde havia um grupo de adolescentes sentados em frente a uma residência na rua Flor de Maio, quando os atiradores seguiram efetuando disparos e atingiram os dois adolescentes e o alvo do atentado, que correram para dentro de um imóvel.

A polícia recolheu pelo menos 14 cápsulas de calibre 9 milímetros durante a vistoria pelo local.

O caso é investigado pela Polícia Civil, onde foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado.

