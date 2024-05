SOS Rio Grande do Sul: TCE promove campanha para ajudar vítimas das chuvas

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em apoio às vítimas das chuvas e enchentes que assolam a população gaúcha, deu início à campanha “SOS Rio Grande do Sul”.

Feito em parceria com a TV Morena, a iniciativa conta com o apoio de artistas consagrados do Estado e da emissora sul-mato-grossense e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para arrecadar doações ao PIX Oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

O primeiro vídeo da campanha foi divulgado no último sábado (11), e é o primeiro de uma série que será veiculada nos meios de comunicação e nas redes sociais. Confira:

Doações

As doações podem ser feitas através de Pix, para o CNPJ 92.958.800/0001-38, com conta no Banco do Estado do Rio Grande do Sul ou Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul.

Para mais informações, basta acessar o portal oficial SOS Rio Grande do Sul aqui.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também