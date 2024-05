Homem é encontrado morto em matagal de Ribas do Rio Pardo

João Ricardo de Santana Calado, de 40 anos, foi encontrado morto durante a manhã de terça-feira (7), dentro de um matagal em Ribas do Rio Pardo. Ele teria sido visto em surto pela região antes de ser encontrado sem vida.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso e ao chegar no local, encontrou o homem com aspecto enrijecido e visivelmente morto. No local, a Perícia Técnica realizou os procedimentos de praxe.

Enquanto o caso era atendido, o gerente de um posto de combustíveis da região informou que era por volta da hora do almoço, quando João passou gritando, alucinado, dizendo que estava sendo perseguido e que queriam matá-lo. No entanto, ninguém deu atenção pois ele aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

Para os policiais, os colegas de serviço disseram que João foi visto saindo do alojamento em que mora. Porém, estava sumido desde a última aparição.

Diante dos fatos a Polícia Civil registrou o caso como morte a esclarecer.

