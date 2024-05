Jovem passa por cirurgia depois de ser esfaqueado em briga no Aero Rancho

Um rapaz, de 27 anos, foi esfaqueado enquanto estava saindo de uma conveniência do bairro Jardim Aero Rancho, na madrugada deste domingo (19).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o jovem estava a pé quando passou na frente de uma residência e começou a ser xingado por dois homens, que estavam na frente do imóvel. Porém, ficou por isso mesmo.

Horas depois, quando a vítima voltava do estabelecimento, ele encontrou com um dos homens e resolveu ir tirar satisfação, agredindo o outro com capacitadas. Ao ver a cena, o irmão do homem correu para defendê-lo, golpeando o rapaz no braço esquerdo.

Ao ver que estava machucado, o jovem correu para o posto de saúde, onde recebeu o atendimento médico inicial. Na sequência, ele foi levado para a Santa Casa devido a gravidade do ferimento.

O corte atingiu a artéria da vítima, que precisaria passar por cirurgia. Quando questionado pela Polícia Militar, o rapaz disse não conhecer os homens, apenas tem conhecido de que eles são irmãos.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

