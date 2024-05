Após agredir esposa, filho de vereador é preso por ameaçar médicos e policiais

Na madrugada deste domingo (19), um homem, de 31 anos, identificado como Eduardo, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Santa Rita do Pardo, acusado de agredir a companheira, na região central da cidade. Durante a prisão, Eduardo ameaçou e xingou a guarnição da PM e a médica que atendeu a vítima, dizendo que seu pai é vereador e manda no hospital.

De acordo com informações do portal Cenário MS, Eduardo é filho do vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Cícero Alves da Silva, o Cirção.

Agressão, prisão e ameaças

Segundo o registro do caso, por volta das 6h da manhã de hoje, uma mulher identificada como sobrinha da vítima, pediu ajuda da Polícia Militar afirmando que Eduardo estava trancado dentro do quarto do casal e agredia a esposa.

A equipe da PM foi até o local e constatou que havia excesso de sangue pela casa.

Em depoimento, a vítima contou que acordou com o marido urinando dentro do roupeiro do casal e quando tentou questionar, foi agredida por ele. A mulher, de 40 anos, apresentava um corte profundo na cabeça.

Conforme o registro, o marido bateu a cabeçada esposa contra a cama e o chão, causando o ferimento. A vítima também sofreu mordidas pelo agressor.

A esposa de Eduardo foi socorrida até o Pronto Socorro do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde ficou internada sob cuidados médicos.

O boletim de ocorrência informa que durante atendimento médico, o agressor ameaçou a equipe policial. "Vagabundos. Sou filho do vereador Cirção".

Eduardo foi submetido a exames de corpo de delito, regular da ocorrência e durante o procedimento, o homem passou a intimidar a médica plantonista. "Meu pai é vereador nessa cidade. Ele que manda aqui nesse hospital"z

Após comportamento, o agressor foi algemado e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, autuado pelos crimes de desacato, violência doméstica e lesão corporal dolosa, aquela que há a intensão de ferir a vítima.

O crime cometido por Eduardo é inafiançável, por isso o agressor ficará preso até essa segunda-feira (20), quando será submetido à audiência de custódia.

