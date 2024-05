Homem dispara contra as torres da Máxima e morre ao 'peitar' o Choque no Noroeste

Depois de efetuar disparos contra a torre do Presídio de Segurança Máxima e contra uma equipe do Batalhão de Choque no Jardim Noroeste, um homem morreu durante o confronto com os policiais na Rua Adventor Divino De Almeida, na madrugada deste domingo (19).

Conforme as informações o boletim de ocorrência, a equipe da ROTAC foi acionada depois de vários disparos serem efetuados contra os agentes penitenciários lotados nas torres do Presídio. Em conversa com os policiais penais, os militares conseguiram identificar que um criminoso estava usando uma camiseta vermelha.

As diligências começaram, até que os policiais encontraram um homem andando a pé pela Rua Adventor Divino De Almeida. Enquanto iam para abordar o suspeito, foram surpreendidos por dois disparos de arma de fogo efetuados contra eles.

Para cessar a injusta agressão, os policiais do Batalhão de Choque revidaram, acertando o criminoso. Como ainda estava com vida, ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, mas faleceu momentos depois de chegar na unidade de saúde. Por sorte, os militares não se feriram.

Com o homem, as equipes encontraram dois celulares, envoltos em espuma e fita adesiva que estavam prontos para serem lançados para o interior do presídio, e um revólver, calibre .38.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

