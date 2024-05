Homem é morto com tiros na cabeça em Três Lagoas

Homem, que não teve o nome divulgado, foi morto com um tiro na cabeça durante a madrugada deste domingo (19), na Vila Haro, em Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, ele estava em uma casa quando foi vítima do disparo. Vizinhos ouviram o tiro e ao ir verificar, encontraram o corpo nos fundos do imóvel.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o rapaz já estava sem sinais vitais quando foi localizado. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica foram para o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Segundo o site Fatos MS, a suspeita é que a motivação seja um crime passional. O caso será investigado.

