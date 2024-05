Liga das Nações de Vôlei: Brasil derrota Sérvia e assume liderança

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei entrou em quadra na manhã deste domingo (19), para enfrentar a Sérvia, pela Liga das Nações. As atletas, comandadas pelo técnico Zé Roberto Guimarães, não tomaram conhecimento das adversárias e marcaram 3 sets a 0 no placar, com parciais de 25 x 15; 25 x 19; e 25 x 19.

Apesar do triunfo, o Brasil se preocupa com Júlia Kudiess, que deixou a quadra lesionada ainda no primeiro set. Ela saiu com dores no joelho, inclusive colocando gelo no local, e não escondeu o choro. As jogadoras da Seleção prestaram apoio à colega de time.

As brasileiras trataram de tranquilizar o primeiro set logo no início, quando abriram cinco pontos de vantagem. Administrando o jogo, não encontraram dificuldades para fechar o marcador em 25 x 15.

Nos dois sets seguintes, a Sérvia endureceu, principalmente no segundo, mas não conseguiu segurar o ímpeto brasileiro. Gabi foi a destaque do jogo, com 15 pontos. Já Rosamaria fez 12. A vitória trouxe a liderança da tabela: são quatro triunfos em quatro jogos.

O próximo jogo do Brasil será contra o Japão, em Macau, na China, no dia 28. Depois, a Seleção tem uma sequência complicada: Holanda, Itália e Tailândia.

