Voo com seis turistas pousa em segurança após 10 minutos no espaço

A nave New Shepard, da Blue Origin, empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos, decolou com seis tripulantes neste domingo (19), da cidade de Van Horn, no Texas. O lançamento aconteceu às 11h36 e durou 10 minutos.

Batizada de NS-25, a missão foi um sucesso e marcou o retorno de missões tripuladas com a nave New Shepard.

O último voo tripulado da Blue Origin havia sido agosto de 2022. Um mês depois, um foguete da empresa caiu por conta de uma falha logo após o lançamento. A nave não estava tripulada e não houve feridos, segundo a companhia.

Um novo voo só foi feito em dezembro de 2023, ainda sem passageiros. Agora, neste domingo, a Blue Origin realizou a sua sétima missão tripulada.

Um dos tripulantes da mais recente missão foi Ed Dwight, o primeiro negro a ter se candidatado a uma vaga como astronauta nos Estados Unidos. "É uma experiência de mudança de vida", disse ele, ao sair da New Shepard. "Estou em êxtase".

Como foi o voo?

Como em suas missões anteriores, a Blue Origin fez um voo suborbital, no qual a nave supera a Linha de Kárman, a 100 quilômetros de altitude, tratada por convenção como o início do espaço.

O trajeto dura cerca de 10 minutos e, em um trecho, a tripulação pode experimentar a sensação de gravidade zero. Este foi o 25º lançamento de um foguete da Blue Origin e o 7º com passageiros.

