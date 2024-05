Operação na madrugada deste domingo recolheu 11 motos no Aero Rancho

Uma operação conjunta da PM (Polícia Militar) e GCM (Guarda Civil Metropolitana) apreendeu 11 motocicletas e aplicou 23 multas durante blitz realizada na Avenida Ezequiel Ferreira de Lima, na região do Aero Rancho, em Campo Grande.

A operação foi realizada a partir da 0h até 3h e contou com 5 PMs do 10ª BPM e 22 guardas civis. O objetivo era impedir o tráfico e consumo de drogas, além do aliciamento de menores de idade.

No total, foram feitas 30 abordagens e revistas em pessoas e veículos.

As autuações e recolhimento dos veículos foram realizados pela Guarda Civil Metropolitana.

