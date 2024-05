Baderneiro morre ao ser baleado por sargento da PM a paisana na Lord Pub

Mayron César Da Costa De Souza, de 32 anos, morreu ao ser baleado por um sargento da Polícia Militar à paisana depois de efetuar disparos na frente da Lord Pub durante a madrugada deste domingo (19), na Avenida Presidente Ernesto Geisel, região do bairro Amambai, em Campo Grande. Um dos disparos, efetuados pelo homem, atingiram a perna do PM.

Conforme o boletim de ocorrência, o sargento teria ido até o local para buscar a namorada quando ficou na frente do estabelecimento, conversando com um dos promoters do evento. Enquanto eles ‘batiam papo’, um casal chegou em uma Honda Biz, estacionando em local não permitido e foi advertido pelos responsáveis do estacionamento, dando inicio a uma briga.

A confusão logo terminou e o casal saiu do local. Acontece que, momentos depois, eles voltaram em uma Yamaha Factor, desceu e começou a efetuar disparos contra a guarita, onde o sargento estava. O policial foi baleado na perna e mesmo ferido, para conter a ação de Mayron, ele disparou.

O autor foi atingido e morreu poucos metros a frente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o militar e o encaminhando para a Santa Casa.

Em conversa com os funcionários do local, os policiais foram informados que além da discussão por causa do estacionamento errado da moto, o autor se irritou com o preço cobrado para guardar o capacete. No momento em que saiu do local a primeira vez, ele teria feito várias ameaças, prometendo voltar.

A arma do policial e o revólver calibre .38 do autor, foram apreendidos. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, realizando os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e homicídio simples, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

